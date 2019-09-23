Изменится расписание пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка

Расписание станет более удобным



С 1 октября по многочисленным просьбам жителей изменяется расписание пригородного поезда №6621, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Отправление со станции Улан-Удэ - в 21.25 по местному времени, прибытие - на станцию Таловка в 22.30.



Остановки - на остановочных пунктах Стеклозавод, Сосновый Бор, Мандрик, Мостовой, ст. Татаурово, ст. Лесовозный.

