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Изменится расписание пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка

Изменится расписание пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка
Общество, 
Расписание станет более удобным

С 1 октября по многочисленным просьбам жителей изменяется расписание пригородного поезда №6621, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

Отправление со станции Улан-Удэ - в 21.25 по местному времени, прибытие - на станцию Таловка в 22.30.

Остановки - на остановочных пунктах Стеклозавод, Сосновый Бор, Мандрик, Мостовой, ст. Татаурово, ст. Лесовозный.  
электрички
 
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