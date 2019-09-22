В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер писательницы

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24 сентября в рамках XXIV Книжного салона состоится творческий вечер с представлением новых книг Светланы Андреевны Нестеровой, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Бурятии, дипломанта международных конкурсов Ершова, Алексея Толстого, республиканских и городских конкурсов.Светлана Андреевна является автором трёх десятков книг, написанных в разных жанрах: сказки, стихи, очерки, рассказы.На встрече Светлана Андреевна представит новые книги — сборник стихов, посвящённых Бурятии «Моя любовь по капле собираю», «В поисках счастья», «Строфы. Эссе. Миниатюры», «Стремление к вершинам».В поэтический сборник «Стремление к вершинам» вошли переводы стихотворений известных поэтов Бурятии, авторские венки сонетов и поэма, посвящённая памяти народного писателя Исая Калашникова.- Очень красивое и душевное признание в любви к Бурятии, озеру Байкал, городу Улан-Удэ в стихах, собранных в сборник «Моя любовь по капле собиралась». Светлана Андреевна говорит о неповторимой природе, о её неразрывной связи с человеком. Издание оформлено в виде альбома с красивыми фотографиями её друзей, - отметили в пресс-службе Национальной библиотеки республики.Рассказы из сборника «В поисках счастья» продолжают тему любви, сложности женской судьбы и истинной красоты человеческих взаимоотношений.