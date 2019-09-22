Медведь попал в объектив фотоловушки в Байкальском заповеднике













В Байкальском заповеднике в объектив фотоловушки попал медведь.- Ох, уж эти забавные животные. Этот косолапый попался в наши фотоловушки. Что уж он пытался изобразить, позируя перед камерами – загадка, - пишут специалисты заповедника.Также они предлагают придумать подпись к фото.