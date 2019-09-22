Медведь попал в объектив фотоловушки в Байкальском заповеднике

Сотрудники заповедника предлагают жителям придумать подпись к снимкам
В Байкальском заповеднике в объектив фотоловушки попал медведь.
- Ох, уж эти забавные животные. Этот косолапый попался в наши фотоловушки. Что уж он пытался изобразить, позируя перед камерами – загадка, - пишут специалисты заповедника.
Также они предлагают придумать подпись к фото.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника
Это данные за 2,5 месяца
В Иркутской области во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» участвовали более 6000 человек
В Улан-Удэ в конце сентября пройдёт первый чемпионат республики по дартсу
Сегодня - Всемирный день без автомобиля
В рамках праздника состоялись выставки, мастер-классы и концерты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мужчина, работая на деляне, допустил переруб 10 кубометров лиственницы и сосны
В «Кроссе нации» приняли участие более 3000 участников
Воздух прогреется местами до +23
Улан-удэнский атлет Рафаэль Кулиев зарегистрировал второй мировой рекорд
21 сентября скончался известный в Бурятии музыкант Сергей Ананин
В Улан-Удэ стартует проект «Старый город»
«Стрельба как в боевиках, пытки на электрическом стуле под гаражный рок», - говорится в сюжете Первого канала
Акцию устроили юные инспекторы движения
С 11 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года пройдёт олимпиада для учащихся 8-11 классов школ «На страже закона»