«Кросс Нации-2019» состоялся в центре Иркутска



В VIP-забеге на 1 км приняли участие заместитель министра по молодёжной политике Иркутской области Артём Миронов, директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских, директор областной Школы высшего спортивного мастерства Александр Крупский, Ольга Курбан, президент федерации ветеранов лёгкой атлетики области Дмитрий Беликов, спортивная журналистка Ника Песчинская и другие.



Были награждены участники Всероссийского дня бега и по специальным номинациям. Самыми юными спортсменами «Кросса Нации – 2019» стали Ева Нефедьева и Евгений Лобастов. Самой опытной участницей признана Тамара Липицкая (88 лет). Самым опытным участником стал Николай Воронин (80 лет). Самой многочисленной школьной командой стала команда Шелеховской средней общеобразовательной школы №6, выставившая на соревнования 51 участника. Самой многочисленной командой от организаций признана команда войсковой части №73752.



В целом по Иркутской области во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» участвовали более 6000 человек. В этом году к всероссийскому старту присоединились Усть-Илимск, Тулун, Зима, Нижнеилимский, Зиминский, Нижнеудинский районы, районы Усть-Ордынского Бурятского округа и другие территории, сообщает пресс-служба правительства региона.







В центре Иркутска 21 сентября состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации-2019», в котором приняли участие более 3500 человек. Это дошкольники, школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений, спортсмены, трудовые коллективы и любители активного образа жизни из различных муниципальных образований области. Открывал соревнования министр спорта Приангарья Илья Резник.- В Иркутской области к спортивному празднику – к «Кроссу Нации» присоединились более 6 тыс. человек. Мы проводим очень много физкультурных и спортивных мероприятий. В следующем году у нас повторно состоится чемпионат мира по хоккею с мячом, - отметил на открытии Илья Резник. – В этом году в России начал свою реализацию проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задача которого объединить всех, кто любит спорт, и достичь того, чтобы каждый второй гражданин нашей страны регулярно занимался физической культурой и спортом.Участников «Кросса Нации» также поприветствовала мастер спорта международного класса, чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы по легкоатлетическому семиборью, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Ольга Курбан.Среди девушек 2000 г.р. и младше на дистанции 4 км первой финишировала Анастасия Куницына, второй результат показала Екатерина Уляшева, замкнула тройку призёров Елена Корчинская. Среди юношей этого возраста на самой массовой дистанции первым к финишу пришёл Андрей Молодцов, на втором месте – Анар Абдуллаев, на третьем месте – Александр Комаров.На дистанции 4 км в возрастной группе 1999 г.р. и старше среди женщин победила Ольга Ницина, второй стала Светлана Березовская, третьей – Каролина Виньковская. Среди мужчин 1999 г.р. и старше на дистанции 4 км победу одержал Александр Непомнящих, второе место занял Алексей Березин, на третье месте оказался Павел Павлов.На дистанции 6 км среди девушек 2000 г.р. и младше золотую медаль завоевала Анастасия Куницына, серебряную награду выиграла Екатерина Симененко, бронзовую медаль взяла Варвара Гуляева.На дистанции 8 км среди женщин 1999 г.р. и старше ещё одну медаль высшей пробы завоевала Ольга Ницина, серебряным призёром стала Анастасия Коношанова, бронзовым призёром – Ирина Утяшева. Среди юношей 2000 г.р. и младше на дистанции 8 км победу одержал Леонид Кувычка, вторым стал Данил Кричко, третьим – Анатолий Беляков.На самой длинной дистанции на 12 км среди мужчин 1999 г.р. и старше победил Сергей Соловьев, второе место занял Александр Непомнящих, третье – Сергей Калашников.В этот раз очень большое количество детей приняло участие в забеге на 1 км. Среди девочек первое место заняла Ника Резник, второе место – Арина Сечшенива, третье – Анна Таурачинская. Среди мальчиков золотую медаль завоевал Артем Шевцов, серебряную медаль выиграл Артем Рожиц, бронзовую медаль получил Александр Петюнин.