Улан-удэнцам предлагают выбрать сегодня трамвай для поездок

Сегодня - Всемирный день без автомобиля



МУП «Управление трамвая» предлагает жителям Улан-Удэ выбрать трамвай для поездок по городу, ведь сегодня, 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.



В этот день во всём мире автомобилистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. «Сохраним экологию родного города вместе», отметили в МУП.



