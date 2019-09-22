Сегодня - Всемирный день без автомобиля
МУП «Управление трамвая» предлагает жителям Улан-Удэ выбрать трамвай для поездок по городу, ведь сегодня, 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.
В этот день во всём мире автомобилистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. «Сохраним экологию родного города вместе», отметили в МУП.
Улан-удэнцам предлагают выбрать сегодня трамвай для поездок
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