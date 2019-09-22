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В Улан-Удэ прошёл праздник традиционных культур народов России: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках праздника состоялись выставки, мастер-классы и концерты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В Улан-Удэ с 19 по 21 сентября состоялось культурное событие «Бурятия объединяет». Впервые для жителей и гостей республики 20 сентября в центре города был представлен целый комплекс мероприятий из нескольких фестивальных проектов.

«Семейская ярмарка» посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, здесь развернулись павильоны с презентационной панорамой делегаций районов, где проживают старообрядцы Забайкалья. Представители районов рассказали о своих достижениях и планах, показали мастер-классы. Гости ярмарки смогли продегустировать и приобрести молочную продукцию и выпечку, посмотреть на главной сцене выступления известных старообрядческих коллективов.

В этот же день прошёл этно-фестиваль народов Бурятии «Караван дружбы», который проходит раз в два года с 2013 года. Дом дружбы народов представил палитру национальных культур народов республики, национальную кухню, подвижные и настольные игры и забавы, мастер-класс и сувенирные лавки.

Выставка «Улицы добрых соседей» была представлена культурой узбекского землячества, автономией эвенков, азербайджанцев, кыргызов, немцев, литовцев, поляков и многих других народов России. В программе выставки – игровой турнир «Занимательная этника» по настольной развивающей игре «Байкальская этника».

На площадке «Дальневосточный базар» гости фестиваля могли приобрести восточные сладости, а республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» презентовал частичку праздника эвенкийской культуры «Болдер».

Также с 19 по 21 сентября состоялся XI межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Программа смотра включала круглый стол, выставку, концерты. Участники представили самобытные изделия мастеров по резьбе из кости, изделий из рыбьей кожи и многое другое.

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