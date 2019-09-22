В «Кроссе нации» приняли участие более 3000 участников
21 сентября в Улан-Удэ в микрорайоне Верхняя Берёзовка прошёл ежегодный всероссийский день бега «Кросс нации-2019». В 11:00 состоялся парад открытия дня бега. В 11:30 был дан первый старт.
В «Кроссе нации» приняли участие более 3000 участников, в забегах участвовали как профессиональные спортсмены, так и начинающие любители бега. Забеги были проведены на разные дистанции - длиной 500 м, 2 км, 3 км и 5 км. В массовом забеге приняли участие девочки и мальчики 2010 года рождения и младше, юноши и девушки, а также, взрослые спортсмены.
Для удобства горожан была усилена работа пассажирского транспорта по маршруту № 37, сообщает городское управление по информационной политике.
В Улан-Удэ прошёл «Кросс нации-2019»
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