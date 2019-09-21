Ушёл из жизни лидер улан-удэнской группы «Аттракцион Воронова»

21 сентября скончался известный в Бурятии музыкант Сергей Ананин
В субботу, 21 сентября, в московской больнице скончался известный музыкант из Улан-Удэ Сергей Ананин. Он был одним из основателей группы «Аттракцион Воронова», про которую знает, наверное, практически каждый житель Бурятии. Сергею было всего 55 лет.
«Сегодня утром умер Музыкант, Друг, Брат. Сергей Ананин (Серый). Все подробности и детали будут освещены в новостях», - такое сообщение появилось в официальной группе «Аттракциона Воронова» «Вконтакте».
Многочисленные друзья Сергея Ананина признаются, что известие о смерти шокировало их.
«Сережи больше нет. Господи!! Нет, я не могу поверить!!!»,
«Скончался отличный музыкант, хороший друг и просто замечательный человек, и в первую очередь наш земляк Сергей Анинин (барабанщик, солист группы Аттракцион Воронова). Вечная память тебе, брат»,
«Серёга был для нас другом, соратником, идейным вдохновителем, учителем и Музыкантом с большой буквы. Таких людей очень мало среди нас, поэтому особо тяжело ощущается потеря», - пишут друзья Сергея.
У Сергея Ананина остались жена и маленький сын, который родился в 2018-м году. Уже объявлен сбор материальной помощи для них.
Группа «Аттракцион Воронова» (сами участники группы называют себя «музыкальной командой – творческим союзом свободных музыкантов») образовалась в начале 80-х годах. Основали группу Анатолий Воронов и Сергей Ананин. Коллектив сформировался как команда на танцплощадке и назывался «Аттракцион». Впоследствии команда принимала участие в различных музыкальных проектах, во множестве городских и не только фестивалях, продолжая свои самостоятельные выступления, на которых по-прежнему играли очень разную музыку. К 2000 году у группы выработался свой собственный, характерный и узнаваемый звук и стиль, присущий только ей. Участники команды называют его ёмким словосочетанием «Рок-энд-Ёхор». С 6 мая 1996 года появилось название «Аттракцион Воронова» — этот день и считается днём рождения команды.
Сергей Ананин родился в деревне Нюки Кабанского района. Первой его профессией была табунщик. В одном из интервью он рассказывал:
«В детстве отец купил на рынке маленький баян, ну как маленький, есть большие, нормальные баяны. Этот же был как четверть от него, и на нём я учился играть. Сейчас играю на гармошке, баяне, гитарах, в общем, на всех инструментах на которых можно играть руками. Не играю на духовых, хотелось бы освоить саксофон.
В школе, в классе втором, мне попалась фотография Мика Джаггера, и я сказал себе, что буду таким же. В «Аттракцион» попал, когда уже работал в Бурятской филармонии, в группе «Ритмы Байкала», которую между собой мы называли «Литры Байкала». Меня позвал мой друг Толя Воронов в группу «Аттракцион», которая впоследствии стала «Аттракционом Воронова» после того, как мы объединились. Основными достижениями являются индивидуальные занятия, чтение книг, путешествия и возможность сравнивать. В музыке многому научился у Яна Пейса, барабанщика группы Deep Purple, и Леонида Воробьева, нашего художественного руководителя. Когда мы были молодыми, он выкупал нас из медицинского вытрезвителя. Стараюсь больше жить активной, полноценной жизнью. Хочу создать коллектив, который будет круче, чем «Битлз». Люблю костёр, речку, лошадей, читать. По жизни двигаюсь с девизом «Не верь, не бойся, не проси!». Для меня в жизни главным является любовь, дети, верные друзья и, естественно, музыка».
Ушёл из жизни лидер улан-удэнской группы «Аттракцион Воронова»
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