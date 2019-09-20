Сокращать свой путь через жилую зону – к такому способу объезда пробок и сокращению времени в дороге приноровились улан-удэнские автомобилисты
Самовольный сквозной проезд через внутридворовую территорию домов № 46 и 56 «а» по проспекту Строителей устроили городские автомобилисты. Как известно, подобное решение для объезда автомобильных заторов или для сокращения пути запрещено. Зачастую причинами несчастных случаев становится несоблюдение скоростного режима в жилой зоне.
Поручение принять все необходимые и организовать выездное совещание было адресовано сегодня, 20 сентября, на очередном планерном совещании руководителю администрации Октябрьского района Андрею Сухорукову.
- Пригласите представителей Госавтоинспекции и других служб и решите вопрос. Срок – 10 дней, - распорядился мэр Игорь Шутенков.
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.
По информации администрации Улан-Удэ
В Улан-Удэ борются с водителями, сокращающими путь по дворам
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