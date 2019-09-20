В Улан-Удэ борются с водителями, сокращающими путь по дворам

Сокращать свой путь через жилую зону – к такому способу объезда пробок и сокращению времени в дороге приноровились улан-удэнские автомобилисты



Самовольный сквозной проезд через внутридворовую территорию домов № 46 и 56 «а» по проспекту Строителей устроили городские автомобилисты. Как известно, подобное решение для объезда автомобильных заторов или для сокращения пути запрещено. Зачастую причинами несчастных случаев становится несоблюдение скоростного режима в жилой зоне.



Поручение принять все необходимые и организовать выездное совещание было адресовано сегодня, 20 сентября, на очередном планерном совещании руководителю администрации Октябрьского района Андрею Сухорукову.



- Пригласите представителей Госавтоинспекции и других служб и решите вопрос. Срок – 10 дней, - распорядился мэр Игорь Шутенков.



Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.





По информации администрации Улан-Удэ

