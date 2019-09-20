Финальные заезды состоятся 21 сентября
20 сентября в Чите стартовал III этап первенства Восточной Сибири по картингу. Мероприятие будет проходить два дня на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.
Сегодня уже прошли тренировочные заезды. Завтра продолжатся тренировки, и будут проведены контрольные заезды. Открытие соревнований начнётся 21 сентября в 14:00. Сразу после церемонии пройдут гонки финалистов. Завершится спортивный праздник в 18:20 награждением и торжественным закрытием. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
В Чите стартовало первенство Восточной Сибири по картингу
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