В Северобайкальске полицейские встретились с жителями ТОС «Чистые пруды» посёлка Заречный
Сотрудники ГИБДД и юрисконсульт обсудили с жителями вопросы дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали, как обезопасить себя и своих детей на прилегающей ко дворам территории, как правильно вести себя при движении вне населённого пункта по обочине дороги.
Всем пешеходам, независимо от возраста, полицейские посоветовали использовать светоотражающие предметы на одежде, сумках, велосипедах и детских колясках. Они напомнили родителям и детям о том, что припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники, деревья и иные объекты на дороге создают для водителей «слепую зону», то есть места с ограниченной видимостью.
«Не допускайте фактов неожиданного выхода на проезжую часть и помните, что автомобиль невозможно остановить сразу же после появления на дороге пешехода», - обращались сотрудники ГИБДД.
Взрослым рекомендовали внимательно следить за детьми во время прогулок, родителям учащихся начальных классов - нарисовать безопасный маршрут «дом - школа - дом» и несколько раз пройтись с ребенком по данному маршруту. Кроме того, жителей ТОСа призвали соблюдать правила дорожного движения при перевозке маленьких пассажиров.
Юрисконсульт, в свою очередь, рассказала, какие права должен знать ребенок, напомнила о комендантском часе, а также об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.
После чего с ребятами была проведена игра на знание основных прав, закреплённых Декларацией прав ребёнка, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Полицейские Бурятии проводят правовые уроки в ТОСах
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Барри и Сандра Пейн отправились в кругосветное путешествие на личном самолёте в честь золотой свадьбы
В Бурятии произошёл очередной этап развития детского хоккея
В Северобайкальске полицейские встретились с жителями ТОС «Чистые пруды» посёлка Заречный
Передвижной технопарк позволит охватить техническим творчеством больше детей, живущих в сёлах
В «деревянном» центре Улан-Удэ решили установить контейнеры для мусора
Актёр Евгений Миронов сказал тёплые слова в адрес артистов Русского драмтеатра
Анкеты туристов уже некуда складывать
В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов
XI межрегиональный смотр проходит в Бурятии с 19 по 21 сентября
Необычную находку обнаружили на Верхней Берёзовке
Восходящая звезда мировой оперной сцены Юлия Маточкина поделилась своими впечатлениями о бурятской публике, театре и фестивале оперы
Желающих примут 24 сентября
Это связано с увеличением бытовых пожаров осенью
В составе делегации Узбекистана 9 спортсменок
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых желанных городов и курортов России для отдыха на Новый год 2020