Полицейские Бурятии проводят правовые уроки в ТОСах

В Северобайкальске полицейские встретились с жителями ТОС «Чистые пруды» посёлка Заречный



Сотрудники ГИБДД и юрисконсульт обсудили с жителями вопросы дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали, как обезопасить себя и своих детей на прилегающей ко дворам территории, как правильно вести себя при движении вне населённого пункта по обочине дороги.



Всем пешеходам, независимо от возраста, полицейские посоветовали использовать светоотражающие предметы на одежде, сумках, велосипедах и детских колясках. Они напомнили родителям и детям о том, что припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники, деревья и иные объекты на дороге создают для водителей «слепую зону», то есть места с ограниченной видимостью.



«Не допускайте фактов неожиданного выхода на проезжую часть и помните, что автомобиль невозможно остановить сразу же после появления на дороге пешехода», - обращались сотрудники ГИБДД.



Взрослым рекомендовали внимательно следить за детьми во время прогулок, родителям учащихся начальных классов - нарисовать безопасный маршрут «дом - школа - дом» и несколько раз пройтись с ребенком по данному маршруту. Кроме того, жителей ТОСа призвали соблюдать правила дорожного движения при перевозке маленьких пассажиров.



Юрисконсульт, в свою очередь, рассказала, какие права должен знать ребенок, напомнила о комендантском часе, а также об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.



После чего с ребятами была проведена игра на знание основных прав, закреплённых Декларацией прав ребёнка, сообщает УГИБДД по Бурятии.



