Мужчина протестовал против итогов выборов в общественную палату города
Иркутянин, который в начале сентябре объявил голодовку в знак протеста против выборов в общественную палату города, прекратил акцию протеста.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина, который сам участвовал в выборах, заявил о ряде неучтённых нарушений. Он требовал признать эти нарушения и «распустить нелегитимный шестой созыв общественной палаты Иркутска».
- На прошлой неделе произошло несколько событий, которые показали мне, что запущен механизм по решению ситуации вокруг обнаруженных мною нарушений при выборах в Общественную палату Иркутска. Цели, которые я ставил, когда начинал голодовку, будут достигнуты, но я бы мог уже не быть свидетелем этого, - сообщил на днях активист.
В частности, дума Иркутска опубликовала информацию о том, что выборы прошли с нарушениями. В сообщении думы говорится, что роспуск шестого созыва общественной палаты будет рассмотрен на заседании.
Протестующий начал выход из голодовки 16 сентября.
Иркутянин прекратил протестную голодовку
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