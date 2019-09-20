В Улан-Удэ обнаружили «бамперную» свалку

- Кто-то выбрасывает бамперы прямо в лесу Верхней Берёзовки, - поделилась она.











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Улан-удэнка на Верхней Берёзовке обнаружила свалку из бамперов. Находку она сняла на видео и опубликовала в паблике «Аноним 03».Пятисекундный видеоролик с кладбищем бамперов посмотрели за сутки более 17 тысяч раз.«Ищите СТО поблизости. Они и выкидывают», «А по лесу раскидали, видать аборигены себе подходящий выбирали», «Кладбище бамперов!», - прокомментировали пользователи соцсетей.