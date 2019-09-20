В Улан-Удэ обнаружили «бамперную» свалку

Необычную находку обнаружили на Верхней Берёзовке
Улан-удэнка на Верхней Берёзовке обнаружила свалку из бамперов. Находку она сняла на видео и опубликовала в паблике «Аноним 03».
- Кто-то выбрасывает бамперы прямо в лесу Верхней Берёзовки, - поделилась она.
Пятисекундный видеоролик с кладбищем бамперов посмотрели за сутки более 17 тысяч раз.
«Ищите СТО поблизости. Они и выкидывают», «А по лесу раскидали, видать аборигены себе подходящий выбирали», «Кладбище бамперов!», - прокомментировали пользователи соцсетей.
В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов
XI межрегиональный смотр проходит в Бурятии с 19 по 21 сентября
Необычную находку обнаружили на Верхней Берёзовке
Восходящая звезда мировой оперной сцены Юлия Маточкина поделилась своими впечатлениями о бурятской публике, театре и фестивале оперы
Желающих примут 24 сентября
Это связано с увеличением бытовых пожаров осенью
В составе делегации Узбекистана 9 спортсменок
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых желанных городов и курортов России для отдыха на Новый год 2020
Шаманский осенний обряд поклонения проводится традиционно перед холодами
В Бурятии проходит информационный месячник за трезвый образ жизни
Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России
В конкурсе приняли участие 11 команд
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В городе без осадков
Торжество пройдёт на площади имени Ленина