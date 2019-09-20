Бурятские медики: «Безопасных доз алкоголя не существует!»

В Бурятии проходит информационный месячник за трезвый образ жизни



Для привлечения внимания жителей Бурятии к проблемам алкоголизма и пропаганды здорового и трезвого образа жизни в сентябре проходит информационный месячник за трезвость.



Месяц выбран не случайно – 11 сентября с 1913 года проводится Всероссийский день трезвости.



О том, как проходит информационный месячник за трезвость в Тункинском районе, рассказала «Байкал-Daily» врач кабинета профилактики Тункинской центральной районной больницы Долгор Панчеева.



- Безопасных доз алкоголя не существует! Алкоголь – абсолютный яд для организма. Он легко проникает практически во все ткани, оказывая пагубное действие на организм. Особенно от воздействия этилового спирта страдает сердце, сосуды и головной мозг, - пояснила Долгор Панчеева.



В рамках месячника медики Тункинской ЦРБ проведут круглые столы в сельских администрациях, встретятся с депутатами и активом сёл Торы, Далахай, Хойто-Гол, Галбай, Толтой и обсудят проблемы алкоголизма. Эти сёла выбраны не случайно – они лидируют в районе по показателям общей смертности населения в трудоспособном возрасте.



- У нас запланированы лекции, беседы, стенды, уголки здоровья. С районной администрацией мы согласовали спортивные мероприятия, в которых примет участие местное население, - рассказала врач кабинета профилактики Тункинской ЦРБ.



Мероприятия месячника за трезвый образ жизни охватят и школы района. Так, в начальной школе пройдут различные конкурсы на тематику «Трезвость глазами детей». У старшеклассников медики проведут лекции о вреде алкоголя.



Кроме того, медики Тункинской ЦРБ проводят пропаганду здорового и трезвого образа жизни среди населения.



- Наши медики ходят по торговым точкам, сегодня пошли по населению с памятками, плакатами, с информацией краткой. Дальше пойдём по организациям, учреждениям, - отметила Долгор Панчеева.



Кабинет профилактики Тункинской ЦРБ рассказал о мифах и правде о пьянстве:



МИФ 1: Бытовой пьяница — не алкоголик!



Бытовое пьянство - эпизодическое чрезмерное употребление спиртных напитков без формирования зависимости. Есть важные отличия между бытовым пьяницей и алкоголиком. Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует похмельный синдром, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.



МИФ 2: Бывших алкоголиков не бывает, а если человек бросил пить, то обязательно сорвётся.



Не бывает. Не обязательно, что сорвётся. Алкоголизм действительно неизлечим. Некоторые срываются, поэтому не рекомендуется сталкивать завязавшего алкоголика с соблазнами в виде хранения спиртного дома, уговоров типа: «От бокала шампанского точно ничего не будет», и тому подобное. Даже лекарства на спирту могут выступить в роли «провокатора», так что даже их желательно избегать.



МИФ 3: Алкоголизм может передаться по наследству.



Нет. Генетический компонент в алкоголизме присутствует, однако его влияние не настолько выражено, как принято думать — в основном на уровне предрасположенности. С большой натяжкой генами алкоголизма можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы, превращающей этанол в уксусный альдегид и ацетальдегиддегидрогеназы, превращающей уксусный альдегид в уксусную кислоту).



МИФ 4: Закодированный алкоголик умрёт, выпив спиртное.



Теоретически может, если кодирование подкреплялось «химической подшивкой» веществ, блокирующих вышеуказанные ферменты, в результате чего у человека наступает мощнейшее похмелье, отравление уксусным альдегидом.



МИФ 5: Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов, но коньяк в больших дозах ядовит для нервной систем.



Ядовит любой алкоголь. Этанол — нейротоксический яд, поражающий в первую очередь нервную систему.



МИФ 6: Лёгкие алкогольные напитки (пиво, коктейли) менее вредны, чем крепкий алкоголь.



Вреден этанол, поэтому 30 граммов водки по масштабам разрушений будут куда скромнее, чем ящик пива. Менее крепкие алкогольные напитки менее вредны только потому, что в них меньше этанола, и для ощутимого опьянения их нужно выпить гораздо больше той же водки, иногда это невозможно чисто физически.



МИФ 7: Выпить рюмочку «для аппетита» — это даже полезно.



Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счёт дополнительных различных горечей, плюс сам алкоголь в дозах ближе к 50 мл затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения. В результате этого опьяневший человек начинает сметать со стола всё. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.



МИФ 8: Ром полезен благодаря содержанию калия, фосфора и цинка.



В целом в любом алкогольном напитке (кроме водки) можно найти что-то полезное. Вопрос исключительно в дозах. Простейшие расчёты показывают, что для поступления в организм тех самых полезных веществ в сколько-нибудь заметных количествах придётся употребить в комплекте с ними и этанол, но в дозах, которые влекут за собой только негативные последствия.



- Чтобы сохранить трезвость в семье проводите отдых и праздники трезво, без алкоголя. Не занимайтесь домашним изготовлением алкогольных изделий! Не дарите алкоголь, а также никогда не дарите детям безалкогольное шампанское, со временем он станет наливать уже алкоголь! Не держите дома запас алкоголя, – советует врач кабинета профилактики Тункинской ЦРБ Долгор Панчеева.





