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В Улан-Удэ презентуют книгу о ступе «Джарун Хашор»

В Улан-Удэ презентуют книгу о ступе «Джарун Хашор»
Общество, 
Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России

Презентация книги «Великая ступа «Джарун Хашор»: история и современность» пройдёт в Национальной библиотеке Бурятии 24 сентября на XXIV Книжном салоне. Автор-составитель книги Соелма Бадмаева.

Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России — Джарун Хашор. Этот удивительный объект является аналогом великой ступы «Бодхнатх», которая находится в Непале. В книгу вошли легенды, повествования, рассказы, статьи, воспоминания, магтаалы, юроолы, стихи и песни, а также уникальные фотоматериалы. Статьи авторов представлены в оригинале на бурятском и русском языках.

Научный редактор книги – доктор исторических наук Сэржэна Дугарова. Книга будет интересна буддологам, тибетологам, историкам, а также широкой аудитории читателей. В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели республики, учёные, деятели культуры и искусства, журналисты, а также земляки автора.

Презентация состоится 24 сентября в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии. 
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