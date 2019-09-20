В Улан-Удэ презентуют книгу о ступе «Джарун Хашор»



Презентация книги «Великая ступа «Джарун Хашор»: история и современность» пройдёт в Национальной библиотеке Бурятии 24 сентября на XXIV Книжном салоне. Автор-составитель книги Соелма Бадмаева.



Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России — Джарун Хашор. Этот удивительный объект является аналогом великой ступы «Бодхнатх», которая находится в Непале. В книгу вошли легенды, повествования, рассказы, статьи, воспоминания, магтаалы, юроолы, стихи и песни, а также уникальные фотоматериалы. Статьи авторов представлены в оригинале на бурятском и русском языках.



Научный редактор книги – доктор исторических наук Сэржэна Дугарова. Книга будет интересна буддологам, тибетологам, историкам, а также широкой аудитории читателей. В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели республики, учёные, деятели культуры и искусства, журналисты, а также земляки автора.



Презентация состоится 24 сентября в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии.

