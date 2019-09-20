 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Сентября

19 Сентября

Популярное

В Бурятии подвели итоги районного конкурса «Безопасное колесо»

В Бурятии подвели итоги районного конкурса «Безопасное колесо»
Общество, 
В конкурсе приняли участие 11 команд 

В Селенгинском районе подвели итоги ежегодного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 11 команд представили свои школы в борьбе за звание знатоков правил дорожной безопасности. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Госавтоинспекции, администрации и районного управления образования.

Ребятам предстояло пройти серию испытаний. Так, школьники блеснули знаниями Правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, представили на суд жюри подготовленные ими агитационные материалы по безопасному поведению на дороге, приняли участие в велоэстафете, продемонстрировав навыки и умения вождения велосипеда.

В результате упорной борьбы Гран-при конкурса получила команда основной общеобразовательной школы Гусиноозёрска №6, которая представит район на республиканском этапе конкурса. Первое место заняла команда Загустайской СОШ, второе место - Харганатской СОШ, третьими стали ЮИДовцы Новоселенгинской школы.

Все команды, занявшие призовые места, были награждены почётными грамотами и ценными подарками, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
школьники конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские медики: «Безопасных доз алкоголя не существует!»
Бурятские медики: «Безопасных доз алкоголя не существует!»
Общество, 20.09.2019
В Бурятии проходит информационный месячник за трезвый образ жизни
В Улан-Удэ презентуют книгу о ступе «Джарун Хашор»
В Улан-Удэ презентуют книгу о ступе «Джарун Хашор»
Общество, 20.09.2019
Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России
В Улан-Удэ проходит конкурс эссе
В Улан-Удэ проходит конкурс эссе
Общество, 20.09.2019
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ днём 19-21 тепла
В Улан-Удэ днём 19-21 тепла
Общество, 20.09.2019
В городе без осадков
Чита отпразднует Куликовскую битву
Чита отпразднует Куликовскую битву
Общество, 19.09.2019
Торжество пройдёт на площади имени Ленина
«Кросс Нации» в Иркутске пробегут почти 2000 человек
«Кросс Нации» в Иркутске пробегут почти 2000 человек
Общество, 19.09.2019
Забег стартует от памятника Александру III
В Чите откроют памятник погибшим воинам-забайкальцам
В Чите откроют памятник погибшим воинам-забайкальцам
Общество, 19.09.2019
В честь открытия пройдёт митинг и показ спектакля
В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка
В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка
Общество, 19.09.2019
Агинцев ждут более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий
Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду
Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду
Общество, 19.09.2019
На этот раз соревнования состоятся в Киренске
Банк России проведёт в Чите День открытых дверей
Банк России проведёт в Чите День открытых дверей
Общество, 19.09.2019
Горожанам покажут уникальную выставку монет, посвящённых Сибири
В Иркутске выбрали лучшего ученика года
В Иркутске выбрали лучшего ученика года
Общество, 19.09.2019
Он и ещё 3 лауреата будут представлять город на областном конкурсе
В районном центре Бурятии встретятся с чемпионом КВН
В районном центре Бурятии встретятся с чемпионом КВН
Общество, 19.09.2019
В один день в Закаменске проведут интеллектуально-патриотическую игру и спартакиаду
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию
Общество, 19.09.2019
В них примут участие более 170 юных спортсменов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^