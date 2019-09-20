В Бурятии подвели итоги районного конкурса «Безопасное колесо»



В Селенгинском районе подвели итоги ежегодного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 11 команд представили свои школы в борьбе за звание знатоков правил дорожной безопасности. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Госавтоинспекции, администрации и районного управления образования.



Ребятам предстояло пройти серию испытаний. Так, школьники блеснули знаниями Правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, представили на суд жюри подготовленные ими агитационные материалы по безопасному поведению на дороге, приняли участие в велоэстафете, продемонстрировав навыки и умения вождения велосипеда.



В результате упорной борьбы Гран-при конкурса получила команда основной общеобразовательной школы Гусиноозёрска №6, которая представит район на республиканском этапе конкурса. Первое место заняла команда Загустайской СОШ, второе место - Харганатской СОШ, третьими стали ЮИДовцы Новоселенгинской школы.



Все команды, занявшие призовые места, были награждены почётными грамотами и ценными подарками, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

