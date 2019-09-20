В Улан-Удэ проходит конкурс эссе



В столице Бурятии проводится конкурс эссе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



- Трагедия войны и значительность Великой Победы сегодня обретают особый смысл. Потребность рассказать правду о войне, о том, что было, что пережили люди в суровые годы, жива у многих. Конкурс каждому представляет возможность проявить творческие способности, написать эссе, - сообщили в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.



Положение о конкурсе размещено на сайте учреждения. Срок приёма заявок до 25 сентября.

