В Улан-Удэ проходит конкурс эссе

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В столице Бурятии проводится конкурс эссе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Трагедия войны и значительность Великой Победы сегодня обретают особый смысл. Потребность рассказать правду о войне, о том, что было, что пережили люди в суровые годы, жива у многих. Конкурс каждому представляет возможность проявить творческие способности, написать эссе, - сообщили в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.
Положение о конкурсе размещено на сайте учреждения. Срок приёма заявок до 25 сентября.
В Бурятии проходит информационный месячник за трезвый образ жизни
Книга посвящена 100-летию со дня освящения самой большой буддийской ступы в России
В конкурсе приняли участие 11 команд
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В городе без осадков
Торжество пройдёт на площади имени Ленина
Забег стартует от памятника Александру III
В честь открытия пройдёт митинг и показ спектакля
Победители получат премии и ценные призы
Агинцев ждут более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий
На этот раз соревнования состоятся в Киренске
Горожанам покажут уникальную выставку монет, посвящённых Сибири
Он и ещё 3 лауреата будут представлять город на областном конкурсе
В один день в Закаменске проведут интеллектуально-патриотическую игру и спартакиаду
В них примут участие более 170 юных спортсменов