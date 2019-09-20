В городе без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике: по северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по остальной территории погода без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 2-7, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, местами 2-7 мороза, днём 17-22, местами 11-16 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 2-4, днём 19-21 тепла.
В Улан-Удэ днём 19-21 тепла
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