В Улан-Удэ днём 19-21 тепла

В городе без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике: по северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по остальной территории погода без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 2-7, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, местами 2-7 мороза, днём 17-22, местами 11-16 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 2-4, днём 19-21 тепла.

