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В Улан-Удэ днём 19-21 тепла

В Улан-Удэ днём 19-21 тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике: по северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по остальной территории погода без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 2-7, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, местами 2-7 мороза, днём 17-22, местами 11-16 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 2-4, днём 19-21 тепла.
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