Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Живи, лес!»
В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» лесники проводят мероприятия по озеленению. Так, на пришкольном участке школы села Калёново Иволгинского района прошла посадка саженцев.
Ребята из школьного лесничества «Вереск» помогли сотрудникам Иволгинского лесничества высадить саженцы голубых елей.
Перед посадкой лесники провели инструктаж. Они показали, как правильно посадить саженец, чтобы деревце радовало взгляд ребят и местных жителей на протяжении долгих десятилетий, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Школьники высадили более 80 саженцев.
- Ребёнок, который сам посадил дерево, в будущем не вырубит, не подожжёт его. Таким образом, мы развиваем в детях бережное отношение и любовь к природе, - отмечают сотрудники Иволгинского лесничества.
После посадки деревьев, лесники вручили ребятам грамоты за активное участие в проведении мероприятия.
Школьники в Бурятии высадили более 80 голубых елей
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