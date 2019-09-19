Два бурятских театра поучаствовали в фестивале «Байкальский талисман»

После показов проходили традиционные обсуждения постановок со зрителями, критиками



Два театра из республики – Бурятский театр драмы и театр кукол «Ульгэр» - приняли участие в первом международном фестивале «Байкальский талисман».



- Идея создания такого международного фестиваля детских спектаклей принадлежит Иркутскому Театру юного зрителя имени Александра Вампилова, на площадке которого и прошла замечательная фестивальная неделя. Девять театров-участников из городов России и зарубежья представили свои спектакли, созданные на основе национальной литературы и фольклора. Также прошли запланированные обсуждения спектаклей и круглые столы, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.



Свой спектакль «Верблюжонок», основанный на бурятском эпосе «Үншэн сагаан ботогон», показал Бурятский театр драмы. После двух показов прошло традиционное обсуждение постановки со зрителями, критиками. Члены экспертного совета - театровед, театральный критик Александра Никитина и актёр, режиссёр, профессор театральной школы Валерий Зиновьев - дали свою оценку спектаклю и рекомендации артистам.



- Они нашли спектакль цельным и продуманным со всех сторон: от музыки с изобразительным рядом до способа существования актёров на сцене. Отметили режиссерские находки – оригинальные вкрапления и врезы в современное повествование древней легенды, - отметили в театре.



Так как фестиваль не конкурсный, на церемонии закрытия все театры получили дипломы лауреатов и памятные призы в виде статуэток. Поздравили Монгольский государственный академический театр драмы имени Нацагдоржа - к статуэтке в придачу, он получил символ фестиваля «Серебристый Омулёк» - за наибольшее число голосов в номинации «Приз зрительских симпатий».



Фестиваль «Байкальский талисман» станет традиционным. На базе фестиваля планируют создать международный театральный центр. Это позволит детским и молодёжным театрам из разных городов и стран проводить совместные постановки, мастер-классы.

