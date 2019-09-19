В минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать

Обязательны минимум два трезвых дня в неделю



Ежедневная порция алкоголя, употребление которой влечёт незначительный риск для здоровья, составляет порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин. Таковы рекомендации минздрава России, сообщает РИА Новости.



Речь идёт о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трёх стандартных порциях для мужчин. Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя. Так как напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива, будет различным. Так, в ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента, уточняет РИА Новости.



Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.



Также существуют такие ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно. Речь идёт, к примеру, об управлении автотранспортом, о беременности.





