В Байкальском заповеднике провели конкурс детского конкурса

В конкурсе приняли участие более 300 детей из разных уголков России



С апреля по сентябрь 2019 года в Байкальском государственном заповеднике проходил конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы».



Организаторами конкурса выступили Байкальский заповедник и Центр охраны дикой природы.



Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе победители определялись в Байкальском заповеднике. Второй этап – всероссийский – пройдёт в Центре охраны дикой природы в Москве.



- В рамках конкурса мы предлагали школьникам, учащимся учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет, а также воспитанникам дошкольных учреждений создать свою Красную книгу: выбрать представителя животного или растительного мира, внесённого в Красную книгу России, Республики Бурятии, выяснить, почему он стал редким или исчезающим, нарисовать его и рассказать, чем данный вид привлёк конкурсанта, - сообщили в Байкальском заповеднике.



Работы частников принимались и оценивались по трём возрастным категориям: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.



Всего в конкурсе приняли участие более 300 детей из разных уголков России. В результате были выявлены победители.



Лучшие работы первого этапа конкурса направлены в Центр охраны дикой природы на всероссийский этап, итоги которого будут подведены к началу октября 2019 года.



Всех конкурсантов-участников первого этапа ждут благодарственные письма и памятные подарки от Байкальского заповедника.





