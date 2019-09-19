Команду Октябрьского района Улан-Удэ представили 65 спортсменов из школ
Сегодня, 19 сентября, в администрации Октябрьского района Улан-Удэ состоится награждение победителей по итогам прошедших II республиканских детских спортивных игр. Состязания прошли в начале сентября в Тункинском районе. «Байкал-Daily» представлял репортаж с игр.
Три дня спортсмены состязались в девяти видах спорта: волейболе, мини-футболе, лёгкой атлетике, многоборье ГТО, настольном теннисе и других. Игры стали одним из самых массовых мероприятий, на них приехало 1,5 тысяч человек 2004-2006 годов рождения.
Команду Октябрьского района Улан-Удэ представили 65 спортсменов из школ города, принявших участие во всех девяти видах спорта. В общекомандном зачёте по мини-футболу и шахматам команда Октябрьского района заняла первое место, в настольном теннисе стала второй, как и в лёгкой атлетике. Кроме этого, ребята получат шесть медалей за личное первенство, сообщили в управлении по информационной политике города.
В Улан-Удэ наградят победителей детских спортивных игр
Общество, Фото:
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