Мероприятие состоится в рамках XXIV Книжного салона
27 сентября в 11 часов в рамках XXIV Книжного салона в Национальной библиотеке состоится презентация книги Юрия Извекова «Коробка спичек», сообщает пресс-служба библиотеки.
В августе этого года известный бурятский поэт, журналист, художник и фотограф Юрий Извеков стал победителем литературной премии имени Исая Калашникова в номинации «Проза на русском языке».
«Коробка спичек» (18+) - это сборник стихов, рассказов, диалогов и размышлений.
Юрий Извеков родился в 1951 году в селе Брянск Кабанского района. В 1969 году окончил среднюю школу №3 в городе Улан-Удэ, в 1976 году филологический факультет Иркутского государственного университета имени Жданова. Сотрудничал с газетами «Молодёжь Бурятии», «Правда Бурятии», «БуряадҮнэн».
Первые публикации фоторабот появились в 1966 году.
Писать стихи начал в 90-ые гг. ХХ века. Первая подборка стихотворений была опубликована в журнале «Байкал» 1995 году. Сегодня на страницах журнала «Байкал» − стихи и публицистика Юрия Извекова. Стихотворения автора выходили в Антологии «Нестоличная литература: Поэзия и проза регионов России» (Москва, 2001), получившей диплом «Книга года» на 15-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (2002) в номинации «Поэзия»; в сборнике «Вспышки на солнце» (Москва, 2011); литературно-художественном альманахе современной поэзии «ПаровозЪ» (Москва, 2013).
В активе Извекова не одна персональная выставка фото и художественных работ: «50 художественных фотографий» (Улан-Удэ,1980); «Луч света на пустой улице ночью» (2006); «Цветные сны» (графика) (Улан-Удэ, 2007); «Коробка спичек» (Улан-Удэ, 2014). Участник коллективных выставок: «Современное искусство Бурятии» (Владивосток, 2004); «Искусство Бурятии. Архетипичное и актуальное» (Улан-Удэ, 2007); «Таёжная, озёрная, степная…» (Новосибирск, 2008) и Первого международного Салона Искусств «Путь Единства» (Москва, 2009).
В Улан-Удэ презентуют книгу Юрия Извекова «Коробка спичек»
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