Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба официального портала Забайкальского края

На церемонию пригласили более 600 человек



19 сентября в Чите состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Открыла церемонию председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова. Она засвидетельствовала легитимность прошедших 8 сентября выборов и вручила Александру Осипову удостоверение об избрании.



Помимо этого, было зачитано поздравление от вице-премьера правительства РФ и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Прозвучали благопожелания от министерства развития Дальнего Востока и Арктики.



Александр Осипов при вступлении в должность главы региона произнёс слова присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации. В своём выступлении он также поблагодарил забайкальцев за оказанное доверие. Губернатор подчеркнул, что среди актуальных направлений его работы и правительства края – развитие экономики и социальной сферы.



В церемонии инаугурации приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители регионального парламента, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, промышленных предприятий региона, а также образовательных учреждений и общественных организаций края и другие гости. Всего на инаугурацию были приглашены более 600 человек.



Завершилась торжественная церемония инаугурации праздничным концертом, сообщает пресс-служба официального портала края.

