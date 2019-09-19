Спектакль откроет первый фестиваль театров Дальнего Востока
Сегодня, 19 сентября, спектакль Государственного русского драматического театра имени Бестужева «Ричард III» (16+) откроет первый фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске.
На сцене Хабаровского театра драмы жители и гости города увидят сатирическую трагедию по пьесе Уильяма Шекспира в постановке художественного руководителя ГРДТ, режиссёра Сергея Левицкого.
В программе фестиваля представлен не только театр Бурятии, но и творческие коллективы из Якутии, Благовещенска, Владивостока, Сахалина, Магадана и Камчатки. В афише – пьесы Мольера, Гоголя, Льва Толстого и других драматургов.
- Именно «Ричарду III» Русского драмтеатра выпала честь открывать фестиваль. Шекспир написал пьесу об абсолютном злодее, который не остановится ни перед чем в стремлении обрести и не потерять власть, о его кровавом восхождении на трон и безжалостном правлении. Однако спектакль Сергея Левицкого далёк от классического понимания трагедии. Режиссёр предлагает и актёрам, и зрителю «поиграть в Шекспира». Здесь трагедия в какой-то момент превращается в фарс, а шекспировский текст переходит «на рельсы» юмора, - сообщили в пресс-службе Русского драматического театра.
Спектакль «Ричард III» вошёл в Long-list Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска-2019».
На родной сцене «бестужевцы» покажут спектакль 11 октября.
«Бестужевцы» из Улан-Удэ покажут в Хабаровске «Ричарда III»
Общество, Фото:
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