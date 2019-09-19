19 проектов из Бурятии претендуют на премию Russian Event Awards

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится в Улан-Удэ



Для участия в финале регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока было отобрано 108 проектов из 20 регионов России. Об этом сообщает портал «100 уникальных сел Бурятии».



В финал конкурса от Бурятии вышли:



- в номинации «Лучшая идея туристического события»:



- первый международный фестиваль «Арбузно-огуречная долина»;



- фестиваль молока — «Сагаан эдеэнэй найр»;



- в номинации «Лучшее детское туристическое событие»:



- детский Сурхарбан;



- караван «На Великом Чайном пути»;



- в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:



- фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»;



- международный гастрономический фестиваль Baikal Grill Fest;



- гастрономический фестиваль «Вкус Шелкового пути»;



- в номинации «Лучшее туристическое MICE событие»:



- международный форум «Неделя туризма на Великом Шелковом пути»;



- в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»:



- ландшафтное театрализованное представление «Сватовство Гунна» в рамках недели туризма «Бурятия на великом чайном пути»;



- II этнокультурный фестиваль «Великие мелодии – Великой степи» 2019 года;



- в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»:



- соревнования по подлёдному лову рыбы «Северный Байкал – 2019»;



- фестиваль скорости «Байкальская миля»;



- открытие летнего сезона «Знойное лето» на озере Щучье 2019;



- в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма»:



- фестиваль черемухи на Чикое;



- в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»:



- автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне;



- празднование дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина;



- в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:



- фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»;



- международный фестиваль «Ночь Ёхора»;



- в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:



- выставка в Доме-музее декабристов в селе Новоселенгинск.



Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится 26–27 сентября в Улан-Удэ.



Справка:



Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.



В 2019 году в рамках национальной премии Russian Event Awards пройдёт три региональных конкурса: Улан-Удэ – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа; Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа; Москва – Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.



Общенациональный финал премии пройдёт 15-17 ноября в Самаре.

