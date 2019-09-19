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19 проектов из Бурятии претендуют на премию Russian Event Awards

19 проектов из Бурятии претендуют на премию Russian Event Awards
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится в Улан-Удэ

Для участия в финале регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока было отобрано 108 проектов из 20 регионов России. Об этом сообщает портал «100 уникальных сел Бурятии».

В финал конкурса от Бурятии вышли:

- в номинации «Лучшая идея туристического события»:

- первый международный фестиваль «Арбузно-огуречная долина»;

- фестиваль молока — «Сагаан эдеэнэй найр»;

- в номинации «Лучшее детское туристическое событие»:

- детский Сурхарбан;

- караван «На Великом Чайном пути»;

- в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:

- фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»;

- международный гастрономический фестиваль Baikal Grill Fest;

- гастрономический фестиваль «Вкус Шелкового пути»;

- в номинации «Лучшее туристическое MICE событие»:

- международный форум «Неделя туризма на Великом Шелковом пути»;

- в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»:

- ландшафтное театрализованное представление «Сватовство Гунна» в рамках недели туризма «Бурятия на великом чайном пути»;

- II этнокультурный фестиваль «Великие мелодии – Великой степи» 2019 года;

- в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»:

- соревнования по подлёдному лову рыбы «Северный Байкал – 2019»;

- фестиваль скорости «Байкальская миля»;

- открытие летнего сезона «Знойное лето» на озере Щучье 2019;

- в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма»:

- фестиваль черемухи на Чикое;

- в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»:

- автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- празднование дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина;

- в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:

- фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»;

- международный фестиваль «Ночь Ёхора»;

- в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:

- выставка в Доме-музее декабристов в селе Новоселенгинск.

Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится 26–27 сентября в Улан-Удэ.

Справка:

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

В 2019 году в рамках национальной премии Russian Event Awards пройдёт три региональных конкурса: Улан-Удэ – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа; Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа; Москва – Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

Общенациональный финал премии пройдёт 15-17 ноября в Самаре.
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