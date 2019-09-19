19 проектов из Бурятии претендуют на премию Russian Event Awards

Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится в Улан-Удэ
Для участия в финале регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока было отобрано 108 проектов из 20 регионов России. Об этом сообщает портал «100 уникальных сел Бурятии».
В финал конкурса от Бурятии вышли:
- в номинации «Лучшая идея туристического события»:
- первый международный фестиваль «Арбузно-огуречная долина»;
- фестиваль молока — «Сагаан эдеэнэй найр»;
- в номинации «Лучшее детское туристическое событие»:
- детский Сурхарбан;
- караван «На Великом Чайном пути»;
- в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:
- фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»;
- международный гастрономический фестиваль Baikal Grill Fest;
- гастрономический фестиваль «Вкус Шелкового пути»;
- в номинации «Лучшее туристическое MICE событие»:
- международный форум «Неделя туризма на Великом Шелковом пути»;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»:
- ландшафтное театрализованное представление «Сватовство Гунна» в рамках недели туризма «Бурятия на великом чайном пути»;
- II этнокультурный фестиваль «Великие мелодии – Великой степи» 2019 года;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»:
- соревнования по подлёдному лову рыбы «Северный Байкал – 2019»;
- фестиваль скорости «Байкальская миля»;
- открытие летнего сезона «Знойное лето» на озере Щучье 2019;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма»:
- фестиваль черемухи на Чикое;
- в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»:
- автопробег «Живи и помни» в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- празднование дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина;
- в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:
- фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»;
- международный фестиваль «Ночь Ёхора»;
- в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:
- выставка в Доме-музее декабристов в селе Новоселенгинск.
Финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards СФО и ДФО состоится 26–27 сентября в Улан-Удэ.
Справка:
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
В 2019 году в рамках национальной премии Russian Event Awards пройдёт три региональных конкурса: Улан-Удэ – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа; Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа; Москва – Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.
Общенациональный финал премии пройдёт 15-17 ноября в Самаре.
19 проектов из Бурятии претендуют на премию Russian Event Awards
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