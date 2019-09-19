Летом для детей и подростков работали 107 лагерей
Сегодня в администрации Улан-Удэ состоялось заседание городской комиссии, на котором были подведены итоги летнего отдыха за 2019 год. 72,5% от общего количества юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет были охвачены отдыхом.
Председатель комитета по образованию Ульяна Афанасьева отметила, что в этом году работали 64 лагеря дневного пребывания, 24 лагеря труда и отдыха, 10 загородных лагерей и 9 палаточных лагерей. Были выделены и освоены средства на развитие материально-технической базы стационарных лагерей, в приоритетном порядке оздоровлены дети социальных категорий. Состоялись смены, посвящённые тематическим годам – Российскому году театра и Году культуры и искусства в Улан-Удэ.
Также на заседании наградили организаторов летнего отдыха и оздоровительных учреждений, а также победителей городского конкурса ландшафтного дизайна «Мой цветущий город -2019», сообщает управление по информационной политике.
За лето в лагерях отдохнули более 70% детей Улан-Удэ
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