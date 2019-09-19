В музее Улан-Удэ пройдёт киновечер

Вход свободный
В эту субботу (21 сентября) в 18:00 часов в музее истории Улан-Удэ пройдёт киновечер. Здесь покажут фильм «Алиса в городах».
- «Алиса в городах» настоящее роуд-муви, где с каждым покорённым километром пути герои меняются изнутри, меняют свое отношение к жизни и окружающим, а вместе с ними через эту удивительную трансформацию проходит и зритель… По просмотру остаётся лёгкий осадок хандры, но это хороший осадок! В сердце оседает маленькая частичка этого фильма и удовлетворение затраченным на просмотр временем, а голова начинает задумываться над вопросами скоротечности времени, бытия, - сообщается в анонсе к ленте.
Вход свободный.
Возрастное ограничение – 16+
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