Улан-удэнцы уберут мусор на Тропе здоровья

Акция состоится завтра



Активисты планируют убраться на известной Тропе здоровья в Улан-Удэ.



- 19-го сентября (четверг) в 15.00 часов мы собираемся у входа в Этнографический музей на Верней Берёзовке, откуда весёлой толпой (или не толпой) выдвинемся на Тропу здоровья, - говорится в группе «не-книжного клуба «Читай».



Тропа здоровья - популярное место отдыха улан-удэнцев.



- Мы сами её очень любим и часто посещаем Тропу. Мы думаем, что будет не лишним совместить отдых с полезным (для всех нас) делом. Поэтому, ждём всех желающих пойти с нами 19-го числа в 15.00. у входа в Этнографический музей. Зовите с собой друзей, берите чай и бутерброды, не забудьте перчатки. Мешков для мусора хватит на всех, - сообщают организаторы.

