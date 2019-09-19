Акция состоится завтра
Активисты планируют убраться на известной Тропе здоровья в Улан-Удэ.
- 19-го сентября (четверг) в 15.00 часов мы собираемся у входа в Этнографический музей на Верней Берёзовке, откуда весёлой толпой (или не толпой) выдвинемся на Тропу здоровья, - говорится в группе «не-книжного клуба «Читай».
Тропа здоровья - популярное место отдыха улан-удэнцев.
- Мы сами её очень любим и часто посещаем Тропу. Мы думаем, что будет не лишним совместить отдых с полезным (для всех нас) делом. Поэтому, ждём всех желающих пойти с нами 19-го числа в 15.00. у входа в Этнографический музей. Зовите с собой друзей, берите чай и бутерброды, не забудьте перчатки. Мешков для мусора хватит на всех, - сообщают организаторы.
Улан-удэнцы уберут мусор на Тропе здоровья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителями регионального этапа конкурса «Лидер» стали 20 учеников школ Бурятии
Акция состоится завтра
Также протоиерей Димитрий Смирнов назвал суррогатное материнство «худшим из видов проституции»
Балетная труппа представит номер «Связь времён»
Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы
В книгу вошли статьи исследователей об истории появления поляков в Сибири и Бурятии, а также их жизни в городах Троицкосавске и Верхнеудинске
Все желающие смогут принять участие при наличии допуска врача
В окончательном чтении приняты изменения в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области
Георгий Кушиташвили уступил в тяжёлом бою четвертьфинала чемпионата мира
На свет родились два мальчика и две девочки
Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку
Фестиваль проходил с 13 по 15 сентября
Также они напомнили о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов
Синоптики прогнозируют в городе небольшой дождь
Общество, 18.09.2019
Темой игры станут события Великой Отечественной войны и история города