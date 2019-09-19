Школьники из Бурятии отправятся в «Артек» за правильное питание

Победителями регионального этапа конкурса «Лидер» стали 20 учеников школ Бурятии
18 сентября в Бурятии подвели итоги всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие» и наградили победителей всероссийского конкурса «Лидер», проходившего в рамках акции.
В Бурятии акции приняли участие 343 образовательных учреждения. Во время акции 1071 лидер из числа старшеклассников проводил мероприятия по формированию у учеников 5-8 и 1-4 классов правильного представления о здоровом питании, о ценности и вредности тех или иных продуктов питания.
- Ребята провели исследовательскую работу, которая заключалась в расчёте и анализе своего ежедневного рациона питания и в случае необходимости его корректировки в соответствии с принципами здорового питания. Мероприятия проходили в различных форматах: интерактивные занятия в классах, в школьных столовых, интеллектуальные игры, викторина, опросы в социальных сетях, задания для членов семьи и другие. Всего в акции приняло участие более 17 тысяч школьников, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Победителями регионального этапа конкурса «Лидер» стали 20 учеников школ республики. Все они прошли в следующий этап конкурса, на федеральный отбор. В итоге три ученика стали победителями всероссийского конкурса «Лидер» и завоевали главный приз конкурса – путевки в «Артек».
Акция «Здоровое питание – активное долголетие» проходила с 1 февраля по 30 июня. Реализацию проекта в республике курировал региональный штаб акции.
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