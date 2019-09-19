Балетная труппа представит номер «Связь времён»
Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета примут участие в церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди женщин. Открытие состоится 2 октября в ФСК.
Трансляцию церемонии открытия чемпионата мира по буксу среди женщин в прямом эфире будут показывать на большом экране, который установят на площади Советов.
Балетная труппа представит номер под названием «Связь времён» в постановке хореографа Анастасии Кадрулевой. Для Анастасии Кадрулевой — хореографа-постановщика многочисленных балетных и драматических спектаклей, автора балетов и перформансов, номинанта на «Золотую маску», лауреата множества конкурсов и фестивалей — сотрудничество с Бурятским театром оперы и балета на этом не закончится. Уже в ноябре зрителям будет представлена премьера нового балета «Сон в летнюю ночь» в её постановке.
Для балетной же труппы театральный сезон начнётся совсем скоро: 29 сентября и 3 октября состоится показ результатов работы Первой лаборатории молодых хореографов, которая проходила этим летом в Бурятском театре оперы и балета и вылилась в необычный спектакль «Бурятские легенды и сказки». А 4 октября будет представлена премьера прошлого сезона — балет «Талисман», сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Улан-Удэ со 2 по 13 октября. В Бурятию приедут больше трёх сотен спортсменок из 75 стран мира. Среди них наверняка будут будущие олимпийские чемпионки Токио-2020.
Недавно посетить чемпионат мира улан-удэнцев призвала чемпионка Европы Дарима Сандакова.
На открытии чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ покажут балет
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