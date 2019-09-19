В Улан-Удэ презентуют книгу «Поляки в Бурятии»

В книгу вошли статьи исследователей об истории появления поляков в Сибири и Бурятии, а также их жизни в городах Троицкосавске и Верхнеудинске



26 сентября в зале литературы по культуре и искусству в рамках XXIV Книжного салона состоится презентация восьмого тома книги «Поляки в Бурятии».



Составитель и ответственный редактор книги - кандидат исторических наук, доцент ВСГИК Евгений Семёнов.



Сюда вошли статьи исследователей об истории появления поляков в Сибири и Бурятии, а также их жизни в городах Троицкосавске и Верхнеудинске. Не останется без внимания яркий художественный очерк Кобылецкого о служебных командировках по Сибири, из Иркутска в Кяхту, датированный 1832 годом.



Также можно будет прочитать очерки и материалы о польских семьях, поляках — героях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Кроме этого, в сборнике есть статьи о почётных председателях НКА поляков «Наджея» Вацлаве Соколовском и Марии Ивановой, сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.

