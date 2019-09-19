«Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ 21 сентября

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Все желающие смогут принять участие при наличии допуска врача



Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Улан-Удэ 21 сентября на Верхней Берёзовке.



Все желающие смогут принять участие в мероприятии - при наличии допуска врача. Комиссия по допуску участников работает с 18 по 21 сентября с 10-00 до 17-30 по адресу: ул. Кирова,1 Центральный стадион, кабинет № 132. А также 21 сентября с 8.30 до 11.00 на месте соревнований.



Каждый участник соревнования должен представить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача; полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



Дистанции «Кросса нации» следующие:



1) 500 м

2) 2 км

3) 3 км

4) 5 км

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Участники в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами минспорта России, а также денежными призами министерства спорта и молодёжной политики республики. Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки минспорта России.



Ветераны (40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше) женщины (35 лет и старше) на дистанции 3 км, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами минспорта Бурятии.



Справка:



Всероссийский день бега «Кросс Нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории страны. Мероприятие, бьющее все рекорды как по количеству участников, так и по географическому охвату.



