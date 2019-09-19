В Чите прошла экологическая акция «Вода России»

Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку



15 сентября состоялась акция «Вода России» по очистке береговой полосы озера Кенон от мусора. Она организована в рамках национального проекта «Экология».



Во время акции было проведено состязание «Чистые игры» (командные соревнования по сбору и сортировке мусора). Участниками состязания собрано 700 кг несортированного мусора, пластика – 98 кг. Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.