Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку
15 сентября состоялась акция «Вода России» по очистке береговой полосы озера Кенон от мусора. Она организована в рамках национального проекта «Экология».
Во время акции было проведено состязание «Чистые игры» (командные соревнования по сбору и сортировке мусора). Участниками состязания собрано 700 кг несортированного мусора, пластика – 98 кг. Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите прошла экологическая акция «Вода России»
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