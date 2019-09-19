Фестиваль проходил с 13 по 15 сентября
Литературный фестиваль «Новая книга» проходит три года подряд при поддержке мэрии Новосибирска. На книжной ярмарке, которая расположилась в центре города, посетители смогли приобрести книги более 50 издательств по издательской цене. Фестиваль проходил на нескольких центральных площадках города.
В лекториях выступили писатели, журналисты и литературные деятели, программа была рассчитана на взрослых и детей. Интерактивные мастер-классы и презентации, чтение и беседы – на фестивале «Новая книга» каждый нашёл что-то интересное для себя. Читки и спектакли представил московский «Театр.Doc».
Гостями фестиваля в разное время становились лауреат премии «Национальный бестселлер» Алексей Сальников, писатели Виталий Сероклинов и Дмитрий Воденников, литературный критик Константин Мильчин, поэт Андрей Родионов, писательница Анастасия Орлова, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Книжная лавка библиотеки Бурятии представлена на фестивале в Новосибирске
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