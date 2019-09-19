Также они напомнили о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов
В Заиграевском районе школьники напомнили своим сверстникам о соблюдении правил дорожной безопасности. Ребята демонстрировали навыки вождения велосипеда, таким образом показывая важность изучения правил безопасного поведения на дороге с раннего возраста.
ЮИДовцы рассказали сверстникам о правилах и запретах, связанных с управлением велосипедом, и предостерегли тех, кому ещё не исполнилось 14 лет, от выезда на велотранспорте на дороги общего пользования. Также они напомнили о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии школьники напомнили сверстникам о внимательности на дороге
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