Синоптики прогнозируют в городе небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 сентября по республике: местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по северу с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер северо-западный, ночью слабый, днём 5-10, местами 11-16 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -3,-8, днем +14,+19, по северу при осадках +7,+12.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +15,+17.
В Улан-Удэ сегодня днём +15,+17
Общество, Фото:
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