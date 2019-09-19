В Улан-Удэ сегодня днём +15,+17

Синоптики прогнозируют в городе небольшой дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 сентября по республике: местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по северу с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер северо-западный, ночью слабый, днём 5-10, местами 11-16 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -3,-8, днем +14,+19, по северу при осадках +7,+12.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +15,+17.

