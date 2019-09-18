Жителям Бурятии запретят содержать экзотических животных в квартирах

Также с 2020 года запретят выгуливать «потенциально опасных собак» без намордника и поводка



С 1 января 2020 года в России в силу вступает закон, запрещающий содержать экзотических животных в квартирах. Правительство страны утвердило список запрещённых к содержанию животных.



- Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели, - сообщается на сайте правительства России.



В списке животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).



В список вошли ядовитые змеи, пауки, скорпионы, крокодилы, ящерицы, китообразные, волки, пингвинообразные, приматы, тюлени и другие.



- Если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного, - отмечается в публикации.



Также с 1 января 2020 года запрещается выгул собак без намордника и поводка «потенциально опасных собак». В перечень потенциально опасных собак вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих собак.



За несоблюдение вышеперечисленных требований владельцы животных будут привлекаться к ответственности.

