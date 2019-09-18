Также с 2020 года запретят выгуливать «потенциально опасных собак» без намордника и поводка
С 1 января 2020 года в России в силу вступает закон, запрещающий содержать экзотических животных в квартирах. Правительство страны утвердило список запрещённых к содержанию животных.
- Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели, - сообщается на сайте правительства России.
В списке животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).
В список вошли ядовитые змеи, пауки, скорпионы, крокодилы, ящерицы, китообразные, волки, пингвинообразные, приматы, тюлени и другие.
- Если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного, - отмечается в публикации.
Также с 1 января 2020 года запрещается выгул собак без намордника и поводка «потенциально опасных собак». В перечень потенциально опасных собак вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих собак.
За несоблюдение вышеперечисленных требований владельцы животных будут привлекаться к ответственности.
Жителям Бурятии запретят содержать экзотических животных в квартирах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хилгантуйский дацан откроет свои двери 30 сентября
Свои награды они получили в дисциплинах «сётокан» и «сито-рю»
Они соревновались в метании аркана, прыжках через нарты, мас-рестлинге, переносе камня и набивании «тэбэга»
Также с 2020 года запретят выгуливать «потенциально опасных собак» без намордника и поводка
Среди почётных гостей будут чемпион Европы и призёр Олимпийских игр
Специальные урны установлены пока в администрации Советского района
Монтажные работы планируют закончить до конца этого года
Полёты начнутся с 26 сентября
Чита заняла в рейтинге 17-е место
Участники собрали и вывезли полную телегу бытового мусора
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Пара 20 лет жила вместе
По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами
Победители получат медали и сладкие призы
Стали известны итоги фестиваля «Служу России!»