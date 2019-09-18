Чита попала в число самых высокомерных городов, а Улан-Удэ – нет

Чита заняла в рейтинге 17-е место



По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.



Респондентам задавали шесть вопросов: Вы считаете себя в чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки? Вы спокойно воспринимаете критику? Вы прислушивайтесь к чужому мнению? Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас? Вы оцениваете социальный статус другого человека?



Вслед за Воронежем, Петербургом и Казанью следуют такие города как: Екатеринбург (4), Краснодар (5), Самара (6), Москва (7), Новосибирск (8), Красноярск (9), Владивосток (10), Нижний Новгород (11), Уфа (12), Омск (13), Симферополь (14), Волгоград (15), Пермь (16), Чита (17), Ростов-на-Дону (18), Брянск (19), Челябинск (20), Саратов (21), Хабаровск (22), Саранск (23) Липецк (24) и Иваново (25).



Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.



Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.



