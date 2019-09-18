Чита заняла в рейтинге 17-е место
По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.
Респондентам задавали шесть вопросов: Вы считаете себя в чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки? Вы спокойно воспринимаете критику? Вы прислушивайтесь к чужому мнению? Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас? Вы оцениваете социальный статус другого человека?
Вслед за Воронежем, Петербургом и Казанью следуют такие города как: Екатеринбург (4), Краснодар (5), Самара (6), Москва (7), Новосибирск (8), Красноярск (9), Владивосток (10), Нижний Новгород (11), Уфа (12), Омск (13), Симферополь (14), Волгоград (15), Пермь (16), Чита (17), Ростов-на-Дону (18), Брянск (19), Челябинск (20), Саратов (21), Хабаровск (22), Саранск (23) Липецк (24) и Иваново (25).
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.
Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.
Чита попала в число самых высокомерных городов, а Улан-Удэ – нет
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Пара 20 лет жила вместе
По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами
Победители получат медали и сладкие призы
Стали известны итоги фестиваля «Служу России!»
Вакцинация продолжается
С ними и их родителями были проведены профилактические беседы
Две певицы встретились в Сеуле
Мероприятие началось с видеообращения Аюра и его мамы Натальи, которые поприветствовали зрителей
С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах
Спектакль «Её зовут Бальжин» основан на бурятских летописях
В канун 100-летия священная для буддистов ступа была полностью отреставрирована
Посетителям обещают увлекательный и безопасный маршрут
Конкурс проводится под патронажем Хамбо Ламы
Участники убрались в местности Хонгор-Уула