В Бурятии школьники и лесники убрали мусор вдоль реки Кодун

Участники собрали и вывезли полную телегу бытового мусора



В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Кудунского лесхоза провели уборку от мусора вдоль реки Кодун. Помочь лесникам решили члены школьного лесничества «Жители Земли», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Совместными усилиями, участники собрали и вывезли полную телегу бытового мусора. После уборки берег преобразился и обрёл свой первозданный вид.



- Мы хотим тут отдыхать и наслаждаться природой. Тут вообще очень красиво, но много мусора – бутылок, пакетов, бумаги, жестяных банок. Когда узнали, что лесники хотят очистить берег, решили помочь, - рассказывают юные лесники.



- Очень приятно, что детки сами попросились помочь нам. Когда ребята участвуют в таких мероприятиях, мы уверены, что в будущем, они уже не будут мусорить в лесах и на природе, - поделилась руководитель Кудунского лесхоза Ольга Смолина.

