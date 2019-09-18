В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Всего осенью будет высажено 15 тысяч саженцев древесно-кустарниковой растительности. Из них на магистральных улицах и скверах 5 тысяч саженцев. 10 тысяч саженцев будут высажены на территориях учреждений образования, культуры, ТОС, ДНТ, СНТ, а также во дворах многоквартирных жилых домов.
В Октябрьском районе будет высажено 3964 деревьев и 4154 кустарников, в Советском районе 1783 дерева и 1065 кустарников, в Железнодорожном районе 2155 деревьев и 1879 кустарников. Это такие растения как акация, яблоня сибирская, тополь, сосна, берёза, двуиглая смородина, черёмуха.
Саженцы для посадки будут выделены республиканским агентством лесного хозяйства, а также МБУ «Городское лесничество», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ началась посадка ещё 15 тысяч саженцев
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