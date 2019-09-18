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Иркутянин потерял всё имущество, оформив на гражданскую супругу

Иркутянин потерял всё имущество, оформив на гражданскую супругу
Общество,  Фото:pixabay.com
Пара 20 лет жила вместе

Иркутянин жил со своей возлюбленной, не регистрируя брак, 20 лет. Они воспитывали вместе несовершеннолетнюю дочь.

Женщина нигде не работала. Её сожитель же купил за эти годы гаражный бокс, две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль Toyota Harrier. Всё имущество он зарегистрировал на свою вторую половину. Однако, затем, они видимо, разошлись и мужчина обратился в суд с просьбой признать право общей долевой собственности на имущество.

- Брак между истцом и ответчиком в установленном законом порядке зарегистрирован не был. Собственником указанного является ответчица. Общая собственность у лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, может возникнуть при наличии между ними соглашения о создании общей собственности, - поясняют в Октябрьском районном суде.

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме, сообщили в пресс-службе суда.
семьи
 
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