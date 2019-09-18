Пара 20 лет жила вместе
Иркутянин жил со своей возлюбленной, не регистрируя брак, 20 лет. Они воспитывали вместе несовершеннолетнюю дочь.
Женщина нигде не работала. Её сожитель же купил за эти годы гаражный бокс, две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль Toyota Harrier. Всё имущество он зарегистрировал на свою вторую половину. Однако, затем, они видимо, разошлись и мужчина обратился в суд с просьбой признать право общей долевой собственности на имущество.
- Брак между истцом и ответчиком в установленном законом порядке зарегистрирован не был. Собственником указанного является ответчица. Общая собственность у лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, может возникнуть при наличии между ними соглашения о создании общей собственности, - поясняют в Октябрьском районном суде.
В удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме, сообщили в пресс-службе суда.
Иркутянин потерял всё имущество, оформив на гражданскую супругу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Пара 20 лет жила вместе
По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами
Победители получат медали и сладкие призы
Стали известны итоги фестиваля «Служу России!»
Вакцинация продолжается
С ними и их родителями были проведены профилактические беседы
Две певицы встретились в Сеуле
Мероприятие началось с видеообращения Аюра и его мамы Натальи, которые поприветствовали зрителей
С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах
Спектакль «Её зовут Бальжин» основан на бурятских летописях
В канун 100-летия священная для буддистов ступа была полностью отреставрирована
Посетителям обещают увлекательный и безопасный маршрут
Конкурс проводится под патронажем Хамбо Ламы
Участники убрались в местности Хонгор-Уула