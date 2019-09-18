В Улан-Удэ потушили «пожар» на нефтебазе

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами



Пожарно-тактическое учение по ликвидации пожара на нефтебазе прошло сегодня в Улан-Удэ. На практике сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и работники нефтебазы показали свою готовность к реагированию на пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



По легенде тренировки, загорание произошло на одном из резервуаров с нефтепродуктами. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 10 утра. На место одна за другой стала прибывать пожарная техника, одна из первых – добровольная пожарная команда предприятия.



- По действиям личного состава был объявлен ранг пожара № 4. Прибывшие первыми подразделения пожарно-спасательной части №2 в составе двух отделений произвели боевое развёртывание, установили технику на пожарный водоём и проложили магистральную линию для охлаждения резервуара. Далее стали прибывать остальные подразделения, был создан оперативный штаб пожаротушения, назначены ответственные, установлено взаимодействие с администрацией объекта, - сообщил руководитель учений, заместитель начальника ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия» Иван Поплевин.



Пожарные в огнеупорных теплооотражающих костюмах охлаждали как «горящий», так и соседние резервуары. Пенная атака проводилась одновременно всеми расчётами до полного прекращения «горения» с использованием воздушно-пенных и лафетных стволов, также использовалась автолестница с применением генератора пены.



По итогам учений Иван Поплевин отметил, что цель была достигнута, отработаны совместные действия на таком серьёзном объекте. Все задачи, которые были поставлены, выполнены. Всего в учениях было задействовано 12 единиц техники, 39 человек.



Специалист по пожарной и промышленной безопасности АО «Бурятнефтепродукт» Георгий Селиванов отметил важность данных учений



- На нефтебазе имеется система наружного пожаротушения вокруг резервуаров, все здания оборудованы пожарной сигнализацией. В данный момент производим подготовку наружного и внутреннего пожарного водоснабжения на зимний период, которая проводится два раза в год, - сказал он.



