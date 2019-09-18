Cтуденты в Улан-Удэ сыграют в мини-футбол

Победители получат медали и сладкие призы



В четверг, 19 сентября, в 15:00 на стадионе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики состоится турнир по мини-футболу среди команд средних специальных учебных заведений Октябрьского района Улан-Удэ.



В рамках турнира встретятся команды студентов СибГУТИ и Агротехнического колледжа БГСХА составом по семь человек. Победители и призёры турнира будут награждены медалями и сладкими призами.





