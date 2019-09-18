Победители получат медали и сладкие призы
В четверг, 19 сентября, в 15:00 на стадионе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики состоится турнир по мини-футболу среди команд средних специальных учебных заведений Октябрьского района Улан-Удэ.
В рамках турнира встретятся команды студентов СибГУТИ и Агротехнического колледжа БГСХА составом по семь человек. Победители и призёры турнира будут награждены медалями и сладкими призами.
Cтуденты в Улан-Удэ сыграют в мини-футбол
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