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Cтуденты в Улан-Удэ сыграют в мини-футбол

Cтуденты в Улан-Удэ сыграют в мини-футбол
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители получат медали и сладкие призы

В четверг, 19 сентября, в 15:00 на стадионе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики состоится турнир по мини-футболу среди команд средних специальных учебных заведений Октябрьского района Улан-Удэ.

В рамках турнира встретятся команды студентов СибГУТИ и Агротехнического колледжа БГСХА составом по семь человек. Победители и призёры турнира будут награждены медалями и сладкими призами.


спорт футбол студенты
 
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