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В Улан-Удэ презентовали фильм, посвящённый Аюру Бурдину

В Улан-Удэ презентовали фильм, посвящённый Аюру Бурдину
Общество, 
Мероприятие началось с видеообращения Аюра и его мамы Натальи, которые поприветствовали зрителей

Удивительную историю мальчика из Улан-Удэ, который перенёс сложную операцию по пересадке печени и обрёл семью в Москве, рассказала журналист одного из республиканских каналов в фильме «Любовь и ответственность».

Съёмки фильма и его презентацию организовал фонд «Здоровье Бурятии». Мероприятие началось с видеообращения Аюра и его мамы Натальи, которые поприветствовали зрителей. Руководитель фонда Светлана Будашкаева поблагодарила всех, кто принимал участие в судьбе маленького Аюра, которого наедине с тяжёлой болезнью оставила родная мама. Первые месяцы его жизни прошли в доме ребёнка «Аистенок».

- В фильме вспомнили всех, кто поддержал и помог малышу преодолеть болезнь – воспитателей, социальных работников, врачей. Светлана Дымбрыловна вручила подарки от семьи Бурдиных главному врачу Специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистенок» Галине Владимировне Косыгиной и заведующей нефрологическим отделением ДРКБ Ирине Ремовне Хамагановой. Сувенирные тарелочки подписаны Аюром «За доброе сердце от меня», - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Фильм выйдет в эфир республиканского телеканала и будет размещён на его официальных страницах в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом Аюр с мамой Натальей Бурдиной приехал в Бурятию.

За две недели Аюр успел побывать на Байкале, этнофестивале «Голос кочевников», посетить Иволгинский дацан и даже получить в подарок телёнка. Его мама презентовала книгу «Аюр – значит жизнь» и провела благотворительную лекцию «Ваш модный гардероб».

фильм
 
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