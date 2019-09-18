Иркутяне отдали предпочтение короткометражному фильму «Болванка»
10 августа в Иркутске состоялся всемирный фестиваль уличного кино. Жители города под открытым небом посмотрели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссёров и проголосовали за понравившийся светом фонариков и телефонов.
На днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования стал фильм «Болванка».
- Спасибо жителям Иркутска за то, что пришли на фестиваль. Все 10 авторов, представленных в конкурсной программе, ещё только начинают свой путь в профессии, и им жизненно необходима честная оценка широкой публики. Через 3-5 лет вы увидите их большое кино в кинотеатрах и сможете сказать: «А ведь я голосовал за этого паренька (девушку) на поляне своего города!», – отметили организаторы мероприятия.
Всего в фестивале уличного кино в этом году принимает участие более 1100 городов и населённых пунктов. В октябре результаты голосования в каждом городе будут суммированы, после чего будет озвучен народный победитель. Он получит полтора миллиона рублей.
Кстати, команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров «А4» с призовым фондом в 1 миллион рублей. В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, в этом году экспертами стали кинорежиссёр Алексей Попогребский; сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарёв; актёр театра и кино Владимир Вдовиченков. Оставить заявку можно на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Назван победитель фестиваля уличного кино в Иркутске
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