С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах
Ежегодно с началом отопительного сезона в Улан-Удэ увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Управление по информационной политике города напомнило о мерах пожарной безопасности в отопительный период.
Если вы живете в частном доме, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно ещё раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.
Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - полутора метров от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать возгорание от близости с огнём.
Опасно эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться повреждёнными розетками.
- Нельзя обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять без присмотра включённые в сеть электрические бытовые приборы, - предупреждает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы; не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!
При обнаружении дыма или возгорания на территории города нужно позвонить на телефон доверия: 21-29-72.
Телефон службы спасения «01», с мобильного «101», «112»
Жителей Бурятии просят побелить дымоходы
Общество, Фото:
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