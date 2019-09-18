В Иркутск на чемпионат Сибири приедут более 100 боксёров

Среди почётных гостей будут чемпион Европы и призёр Олимпийских игр
Более 100 сильнейших спортсменов примут участие в чемпионате Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин, который с 25 по 28 сентября пройдёт во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Ожидается, что на соревнования приедут команды из всех десяти сибирских регионов.
- Бокс в Иркутской области популярен, он является базовым видом спорта, которым занимается более трёх тысяч спортсменов. Всего работает 30 отделений бокса в различных муниципальных образованиях области. В Приангарье регулярно проводятся всероссийские и межрегиональные соревнования, но чемпионата СФО среди мужчин не было давно, – рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.
Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин проводится в десяти весовых категориях: 49, 52, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг.
Как отметил президент Иркутской областной федерации бокса Андрей Помляков, Иркутская область на этом турнире выступит расширенным составом. Планируется, что в состав команды войдут 15 спортсменов, среди них Егор Шапочанский (весовая категория 75 кг), Денис Шевчук (69 кг), Василий Зверян (91 кг), Тимофей Каверин (81 кг), Денис Савицкий (91 кг), Денис Самсонкин (57 кг) и другие.
Почётными гостями соревнований станут руководитель дирекции Федерации бокса России в Сибирском федеральном округе Игорь Евдокимов, чемпион Европы и Игр доброй воли Андрей Мишин, бронзовый призёр Олимпийских игр Альберт Пакеев.
Чемпионат Сибири является отборочным. По его итогам десять спортсменов-победителей смогут принять участие в чемпионате России по боксу, который пройдёт в ноябре в Самаре.
25 сентября в 17:00 часов во дворце спорта «Труд» состоится торжественное открытие чемпионата СФО, затем предварительные бои. 26 сентября в 17:00 часов начнутся четвертьфиналы. 27 сентября в 17:00 – полуфинальные бои. 28 сентября в 17:00 пройдут финалы. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутск на чемпионат Сибири приедут более 100 боксёров
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