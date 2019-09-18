На Ангаре яхты соревновались в парусной гонке

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Победителем стала яхта «Ласточка»



В Иркутской области в истоке реки Ангара 14 и 15 сентября состоялся второй этап парусной гонки «Ангарские хутора». В ней принимали участие яхты от 25 до 35 футов.



Гонка проводилась по классическому маршруту – по «петле», на дистанции 7 морских миль или почти 15 км. Моряки называют эту гонку «якорной», так как у истока Ангары относительно сильное течение, и гонщики при слабом ветре рискуют быть снесёнными течением.



«Ангарские хутора» – одна из самых популярных в Иркутской области гонок, на которую всегда заявляется много участников. Но в этот раз неблагоприятные погодные условия испугали многих яхтсменов. В первый день регаты яхта «Касатка» сломала мачту и была вынуждена завершить гонку. Победителем же гонки стала яхта «Ласточка», рулевым которой был Виктор Макушев. Второй результат показала яхта «BlueMarlin» (рулевой – Александр Овчинников). Третье место присуждено не было.



Традиционно гонка «Ангарские хутора» проводилась в один этап, но в этом году организаторы приняли решение провести в два. Первый этап проходил с 13 по 14 июля, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

